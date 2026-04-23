أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تبرم أي اتفاق مع إيران إلا عندما يكون مناسبًا ويخدم مصالحها.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، " إلى أولئك الذين، وهم أقل عدداً من أي وقت مضى، ممن يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، أو يشاهدون قناة سي إن إن الإخبارية المزيفة، والذين يعتقدون أنني "متلهف" لإنهاء الحرب مع إيران مخطئ".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن لديه متسعًا من الوقت، بينما إيران لا تملك ذلك، معتبرًا أن الوقت ينفد بالنسبة لها، ومشيرًا إلى تراجع مصداقية بعض وسائل الإعلام.

وأكد ترامب أن البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر، وسلاحها الجوي مدمر، وأن أسلحتها المضادة للطائرات والرادارات مفقودة، وأن قادتها رحلوا وأن الحصار مفروض بقوة.

وأشار ترامب، إلى أن الوضع لن يزداد إلا سوءًا بالنسبة لإيران، مؤكدًا أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا إذا كان مناسبًا للولايات المتحدة وحلفائها وللعالم.