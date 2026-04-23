لم يكن الفيديو المتداول عن انتشار العنف والأسلحة في أسوان سوى محاولة لجذب الانتباه، لكن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت سريعًا حقيقة ما جرى، لتسقط مزاعم أثارت القلق بين المواطنين.

فيديو واقعة أسوان



وحدة الرصد تابعة تداول مقطع فيديو يدعي ناشره انتشار المشاجرات والأسلحة النارية والمواد المخدرة بأسوان. بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (محاسب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر- أصل بلدته أسوان).

مشاجرة إثر لهو الأطفال



بمواجهته أقر بعلمه بسابقة حدوث مشاجرة بتاريخ 16 أبريل الجارى بين (طالبين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بسبب خلافات بينهما حول اللهو، اعتدى أحدهما على الآخر بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

ورغم علمه بضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إلا أنه استغلها ونشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات.

مشاجرة الأشقاء في البحيرة

كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو من أحد المستشفيات باستقبال مصاب بجرح قطعى بالوجه. وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص بالتعدى عليه بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته لخلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز )، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

