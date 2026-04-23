قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه تقرر نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان.

وأضاف في بيان اليوم الخميس أن الحصار على الموانئ الإيرانية يعكس سوء نوايا واشنطن ويعزز عدم الثقة بإبرام أي اتفاق.

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن طهران لم تقرر بعد المشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث الإيراني، أن نقل اليورانيوم عالي التخصيب ليس خياراً، فيما يظل خفض تركيزه خيارا مطروحا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، أن تغريدات العدو مركزة وتستهدف الوحدة الوطنية.