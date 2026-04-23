إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان

كتب : وكالات

07:00 م 23/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه تقرر نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان.

وأضاف في بيان اليوم الخميس أن الحصار على الموانئ الإيرانية يعكس سوء نوايا واشنطن ويعزز عدم الثقة بإبرام أي اتفاق.

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن طهران لم تقرر بعد المشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث الإيراني، أن نقل اليورانيوم عالي التخصيب ليس خياراً، فيما يظل خفض تركيزه خيارا مطروحا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، أن تغريدات العدو مركزة وتستهدف الوحدة الوطنية.

حرب إيران مضيق هرمز سلطنة عمان إيران وأمريكا

فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
"الكودا".. حيتان العنبر تفاجئ العلماء بنظام تواصل يشبه لغة البشر
بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
حدث في 8 ساعات| قرارات مرتقبة بشأن العمل عن بُعد.. وتحذير من الشبورة الكثيفة

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
