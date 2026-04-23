إعلان

قفزة الموت في التجمع.. صاحب شركة يلقي بنفسه من الرابع هربا من زوج عشيقته

كتب : محمد الصاوي

07:04 م 23/04/2026 تعديل في 07:06 م

سقوط من علو - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية انتهت بمصرع صاحب شركة، بعدما أقدم على القفز من شرفة شقة بالطابق الرابع هربا من الفضيحة، وذلك عقب مفاجأة زوج سيدة لهما داخل مسكن الزوجية في وضع مخل، مما أسفر عن وفاته فور سقوطه على الأرض.

مصرع صاحب شركة ألقى نفسه من شرفة شقة بالتجمع

تلقى العميد أحمد وجيه مفتش المباحث، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم ووفاته في الحال. وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لصاحب شركة، كان يتردد على شقة سكنية لتربطه علاقة غير شرعية بسيدة تقطن بها، واستغل غياب زوجها للتواجد معها.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى البلتاجي رئيس مباحث التجمع الأول، والرائد أحمد حيدر معاون المباحث، أن الزوج عاد لمسكنه فجأة وضبط المتهم مع زوجته، وحين حاول الإمساك به، انتابت صاحب الشركة حالة من الذعر وسارع بالقفز من الشرفة فرارا من المواجهة، ليسقط مضرجا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول المارة والجيران.

التحفظ على الزوجين ونقل الجثة للمشرحة بقرار النيابة

تمكنت القوات من السيطرة على الموقف واقتياد الزوج والزوجة إلى ديوان القسم للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة، بينما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وباشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية التجمع الأول النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو مفبرك يثير الجدل.. الأمن يكشف حقيقة فوضى أسوان ويضبط ناشره
حوادث وقضايا

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
شئون عربية و دولية

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

كان متجها إلى مضيق هرمز.. إجلاء جندي أمريكي هاجمه قرد
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة