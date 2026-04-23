

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية انتهت بمصرع صاحب شركة، بعدما أقدم على القفز من شرفة شقة بالطابق الرابع هربا من الفضيحة، وذلك عقب مفاجأة زوج سيدة لهما داخل مسكن الزوجية في وضع مخل، مما أسفر عن وفاته فور سقوطه على الأرض.

مصرع صاحب شركة ألقى نفسه من شرفة شقة بالتجمع

تلقى العميد أحمد وجيه مفتش المباحث، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم ووفاته في الحال. وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لصاحب شركة، كان يتردد على شقة سكنية لتربطه علاقة غير شرعية بسيدة تقطن بها، واستغل غياب زوجها للتواجد معها.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى البلتاجي رئيس مباحث التجمع الأول، والرائد أحمد حيدر معاون المباحث، أن الزوج عاد لمسكنه فجأة وضبط المتهم مع زوجته، وحين حاول الإمساك به، انتابت صاحب الشركة حالة من الذعر وسارع بالقفز من الشرفة فرارا من المواجهة، ليسقط مضرجا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول المارة والجيران.

التحفظ على الزوجين ونقل الجثة للمشرحة بقرار النيابة

تمكنت القوات من السيطرة على الموقف واقتياد الزوج والزوجة إلى ديوان القسم للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة، بينما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وباشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

