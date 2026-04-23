شهد مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد حادثًا مروريًا مأساويًا، أسفر عن مصرع رجل مسن، إثر تعرضه لحادث دهس بواسطة دراجة نارية أثناء سيره بالطريق العام.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شخص متوفى إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، نتيجة حادث مروري.

بيانات المتوفى

كشفت التحريات أن المتوفى يُدعى سمير السعيد السيد، ويبلغ من العمر 65 عامًا، ويقيم بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

الإجراءات القانونية

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.