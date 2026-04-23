عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، في مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب جولته التي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

تفاصيل المؤتمر وجولة السخنة الصناعية

استهل رئيس الوزراء، حديثه بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرصه على عقد المؤتمر من داخل المنطقة الاقتصادية لما تمثله من قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال المشروعات الصناعية.

وهنأ رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، داعيًا أن يعيدها الله على مصر بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن جولته شملت افتتاح مصانع جديدة في قطاعات متنوعة، بما يرفع عدد المصانع إلى أكثر من 200 مصنع داخل المنطقة الاقتصادية، مضيفًا بقوله: افتتحنا اليوم 9 مصانع ليصل عدد المصانع الموجودة بالمنطقة إلى 204 مصانع بالإضافة إلى 173 مصنعًا تحت الإنشاء، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التنمية الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية.

الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي

أكد "مدبولي" أن الدولة تراهن على قطاع الصناعة كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تحسين البنية التحتية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والضرائب والجمارك، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وأوضح أن المصانع التي افتتحت وبدأت التشغيل بالمنطقة تتجاوز استثماراتها 6.5 مليار دولار ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وهو ما يعكس الأثر المباشر للمشروعات الصناعية على سوق العمل.

وتابع قائلًا: النمو الذي تشهده مصر على مدار العام الحالي والعام السابق مدعوم بنمو قياسي وغير مسبوق في كل القطاعات الإنتاجية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

ثقة دولية واستثمارات من 28 دولة

لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى وجود مستثمرين من أكثر من 28 دولة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية، وهو ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية واعدة.

مصر مركز عالمي لتكنولوجيا السيارات والذكاء الاصطناعي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن أن مركز شركة فاليو الفرنسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر أصبح أكبر مركز للشركة على مستوى العالم في وضع البرامج والتصميمات، ويعمل به 3000 مهندس مصري يقومون بتطوير البرمجيات للعلامات العالمية.

وأضاف قائلًا:"وعدت الرئيس التنفيذي بأن أقوم بزيارة لهذا المركز للترويج للقطاع الخاص والشباب المصري لنُبرز للعالم مدى وجود الكفاءات بمصر وكيف تفتح الدولة المصرية أبوابها للاستثمارات".

تنمية شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب

أشار "مدبولي" إلى زيارته لمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب وبدأت مرحلة التنمية الشاملة.

ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة على جهودهم، مؤكدًا أن المحافظة أصبحت جاذبة للمشروعات الاستثمارية الكبرى.

مشروعات بنية تحتية وموانئ ومطارات

استعرض رئيس الوزراء، أعمال تطوير ميناء العريش وزيادة طاقته الاستيعابية، إلى جانب تطوير مطار العريش ضمن خطة تحويل المحافظة إلى مركز لوجستي.

ولفت إلى مشروعات البنية الأساسية، ومنها خط سكة حديد يربط بئر العبد بالعريش وطابا، ومحطة تحلية مياه بطاقة 100 ألف متر مكعب.

خدمات صحية وإسكان بديل لأهالي سيناء

تطرق مصطفى مدبولي، إلى تطوير مستشفى العريش العام وافتتاح مركز متقدم لعلاج أمراض الكلى، بما يعزز الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إنشاء تجمعات سكنية جديدة كبديل للأهالي المتضررين من الإرهاب، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية.

عرض حكومي أمام البرلمان ومواجهة التحديات

أكد "مدبولي" أنه عرض أمام البرلمان التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهتها.

وأوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يحقق نموًا جيدًا رغم الأزمات، مع إشادة المؤسسات الدولية بالإجراءات الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى تقلب أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية للحفاظ على الاستقرار، موضحًا أن الدولة تعمل مع شركائها الدوليين لاحتواء الأزمات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية.

دعم القطاع الخاص ومشروعات عالمية جديدة

تحدث "مدبولي" عن مشروع "The Spine" العقاري، مؤكدًا أنه مشروع عالمي ممول بالكامل من القطاع الخاص ويعكس قوة الاستثمار المحلي.

وأشار إلى أن الدولة تدعم مختلف القطاعات وليس العقارات فقط، مع استمرار الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، قائلًا: "ليس صحيحًا أننا نركز فقط على القطاع العقاري وخير دليل على ذلك الجولات الميدانية التي أقوم بها فوجودنا اليوم لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية يُعد مثالًا واضحًا".

وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع التطوير العقاري يرتبط بالعديد من الصناعات، وأن 80% من المصانع تخدم هذا القطاع بشكل مباشر، مؤكدًا أن وجود قطاع عقاري قوي يدعم الاقتصاد، كما هو الحال في العديد من الدول الكبرى.

نمو شامل وتباطؤ نسبي في التشييد والبناء

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على أن النمو الاقتصادي الحالي مدفوع بقطاعات الإنتاج المختلفة مثل: الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير.

وأشار إلى وجود تباطؤ نسبي في قطاع التشييد والبناء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعمه نظرًا لأهميته وتشغيله لملايين المصريين، مع إبراز نجاح الشركات المصرية عالميًا.

