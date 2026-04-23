بعد اختفائه في الحريق.. العثور على جثمان شاب بالقرب من شاطئ السخنة

كتب : حسام الدين أحمد

10:01 م 23/04/2026

الشاب المتوفي خالد عيد

عثر العاملون بإحدى القرى السياحية في العين السخنة على جثمان طافٍ فوق سطح المياه، ألقت به الأمواج بالقرب من الشاطئ، ليتبين من الفحص المبدئي أنه يعود لشاب كان قد فُقد في حادث حريق الصال البحري "السويس 2" بخليج السويس.

بلاغ وتحقيقات أولية

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان على شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة السخنة جنوب السويس، وبمناظرة الجثمان تبين أن الواقعة مر عليها نحو أسبوعين، وبمطابقة الأوصاف مع بلاغات التغيب، تم تحديد هوية المتوفى على أنه الشاب خالد عيد.

تفاصيل حادث حريق الصال البحري

وكان المتوفى ضمن طاقم الصال البحري "السويس 2"، الذي اندلع به حريق في 8 أبريل الجاري أثناء تواجده بمنطقة الانتظار خارج المجرى الملاحي لقناة السويس بمنطقة غرب خليج السويس، حيث تدخلت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس وتمكنت من السيطرة على الحريق.

جهود الإنقاذ وعمليات البحث

وبحسب بيان سابق، استجابت هيئة قناة السويس لبلاغ استغاثة عاجل من الصال البحري، ودفعت بوحدات وقاطرات بحرية للتعامل مع الحادث، وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم ونقلهم لتلقي العلاج، بينما استمرت عمليات البحث عن الفرد الرابع، خالد عيد، حتى تم العثور على جثمانه لاحقًا.

حالة حزن في السويس

وسادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة السويس بعد تداول خبر العثور على جثمان الشاب، خاصة أنه كان محل بحث لأسابيع وسط آمال بالعثور عليه حيًا، قبل أن تنتهي عملية البحث بالعثور على جثمانه على شاطئ السخنة.

العثور على جثمان شاب قناة السويس انتشال شاب شاطئ السخنة

