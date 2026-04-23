إعلان

موعد ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

كتب : حسن مرسي

08:20 م 23/04/2026

طقس حار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد بداية من اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، أغلبها أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 إلى 5 درجات.

موعد ذروة الموجة الحارة

أضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع الحرارة بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية التي تتميز بارتفاع قيم حرارتها.

وأشارت عضو الأرصاد، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها يوم السبت المقبل على القاهرة الكبرى 32 و33 درجة، والطقس حار نهارًا على أغلب المحافظات.

وتابعت أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع فرص أمطار مساءً على السلوم وسيوة ومطروح، مصحوبة بأتربة مثارة.

وشددت منار غانم على أن فرص الأمطار تستمر حتى يوم السبت، ومع يوم الأحد تنخفض الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية مع أمطار غير مؤثرة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن زيادة فترات سطوع الشمس تساعد على ارتفاع الحرارة بشكل طفيف، مؤكدة أن ذروة الموجة ستكون بعد غد السبت.

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

زووم

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

