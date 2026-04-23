قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد بداية من اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، أغلبها أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 إلى 5 درجات.

موعد ذروة الموجة الحارة

أضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع الحرارة بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية التي تتميز بارتفاع قيم حرارتها.

وأشارت عضو الأرصاد، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها يوم السبت المقبل على القاهرة الكبرى 32 و33 درجة، والطقس حار نهارًا على أغلب المحافظات.

وتابعت أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع فرص أمطار مساءً على السلوم وسيوة ومطروح، مصحوبة بأتربة مثارة.

وشددت منار غانم على أن فرص الأمطار تستمر حتى يوم السبت، ومع يوم الأحد تنخفض الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية مع أمطار غير مؤثرة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن زيادة فترات سطوع الشمس تساعد على ارتفاع الحرارة بشكل طفيف، مؤكدة أن ذروة الموجة ستكون بعد غد السبت.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة