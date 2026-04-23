شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تصريح رئيس الوزراء بشأن عقد اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد، وحلول عاجلة للمصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد واستعادة الإنتاج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر عقد اجتماع قريب للجنة إدارة الأزمات، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بترشيد الاستهلاك، إلى جانب بحث آليات تنظيم العمل داخل الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء: حلول عاجلة للمصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد واستعادة الإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على دراسة لدعم المصانع المتعثرة، في إطار خطة الدولة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتحفيز النشاط الصناعي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: 3 آلاف مهندس مصري في "فاليو"يطورون برمجيات السيارات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة "فاليو" الفرنسية تضم نحو 3 آلاف مهندس مصري يعملون في مجال تصميم وتطوير البرمجيات الخاصة بصناعة السيارات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة وشمال الصعيد إلى ما بين 14 و16 درجة، نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى الذي يتجاوز أحيانًا 10 إلى 12 درجة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التوقيت الصيفي.. المصرية للأتوبيس الترددي تعلن مواعيد التشغيل المعتمدة

كشفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن مواعيد التشغيل المعتمدة، وذلك تزامنًا مع استعدادات الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، والمقرر انطلاقه ليلة الجمعة 24/4/2026 بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

للتفاصيل.. من هنا

بعد قرار منعه 3 أسابيع.. هل يظهر هاني حتحوت على الراديو؟

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية ظهور الإعلامي هاني حتحوت عبر الراديو، وذلك عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهوره لمدة 3 أسابيع، على خلفية مخالفات إعلامية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هيئة الاستعلامات ردًا على الإيكونوميست: العاصمة الجديدة مشروع تنموي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بشأن العاصمة الجديدة، موضحة أن المشروع يُعد إنجاز عمراني تنموي متكامل تم تحقيقه لصالح أبناء الشعب المصري.

للتفاصيل.. اضغط هنا