في تحركات سريعة وحاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشف ملابسات عدة وقائع تحرش شهدتها مناطق متفرقة بالمحافظة، بعدما تحولت بلاغات الضحايا إلى خيوط قادت لضبط المتهمين خلال وقت قياسي.

تحرش في العجوزة

في منطقة العجوزة، تقدمت أم ببلاغ إلى قسم الشرطة، اتهمت فيه شابا باستدراج ابنها البالغ 5 سنوات إلى شقته بحجة اللهو، قبل أن يتحرش به قبل ضبطه بمعرفة الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحرش داخل ميكروباص الهرم

في الهرم، اتهمت طالبة جامعية شابا بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص، وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

سائق بدرجة متحرش في الشيخ زايد

أما في الشيخ زايد، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق يعمل عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة معه، في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين