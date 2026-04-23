إعلان

أمن الجيزة يتحدى التحرش.. تفاصيل 3 وقائع في العجوزة والهرم والشيخ زايد

كتب : محمد شعبان

06:52 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في تحركات سريعة وحاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشف ملابسات عدة وقائع تحرش شهدتها مناطق متفرقة بالمحافظة، بعدما تحولت بلاغات الضحايا إلى خيوط قادت لضبط المتهمين خلال وقت قياسي.

تحرش في العجوزة

في منطقة العجوزة، تقدمت أم ببلاغ إلى قسم الشرطة، اتهمت فيه شابا باستدراج ابنها البالغ 5 سنوات إلى شقته بحجة اللهو، قبل أن يتحرش به قبل ضبطه بمعرفة الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحرش داخل ميكروباص الهرم

في الهرم، اتهمت طالبة جامعية شابا بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص، وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

سائق بدرجة متحرش في الشيخ زايد

أما في الشيخ زايد، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق يعمل عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة معه، في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

الجيزة تحرش الشيخ زايد الشرطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة