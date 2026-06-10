كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من عدد من الأشخاص لقيامهم بتحطيم كاميرات المراقبة وإتلاف إحدى نوافذ منزلها بمحافظة الدقهلية، مدعية محاولتهم الاستيلاء على العقار.

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين طرف أول يضم الشاكية وأفرادًا من عائلتها، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة المنصورة، وذلك بسبب نزاع قائم حول ملكية أحد المنازل.

وأسفرت التحريات عن أن والد الشاكية سبق له بيع نصف العقار على المشاع لأحد المشكو في حقهم، دون تسليمه الجزء المباع، الأمر الذي تسبب في استمرار الخلافات بين الطرفين.

وأضافت التحريات أن المشكو في حقهم قاموا بإتلاف كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع وتحطيم إحدى نوافذ المنزل، في محاولة للدخول إلى العقار محل النزاع.

وتبين أن الواقعة ليست وليدة اللحظة، حيث سبق تحرير عدة محاضر متبادلة بين الطرفين بشأن الخلاف ذاته، كان آخرها بتاريخ 23 مايو الماضي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف جميع ملابسات النزاع والفصل في الحقوق القانونية المتعلقة بالعقار.



