إعلان

غسل أموال ضخمة بـ350 مليون جنيه ينتهي بسقوط متهم بسيناء

كتب : علاء عمران

01:37 م 23/04/2026 تعديل في 02:20 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت وزارة الداخلية في تفكيك إمبراطورية مالية مشبوهة أسسها عنصر جنائي في قلب جنوب سيناء، ضمن جهود تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. الواقعة لم تكن مجرد ضبطية مخدرات عادية، بل كانت "عملية جراحية" دقيقة نفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

مكافحة المخدرات ترصد ثروة تقدر بـ 350 مليون جنيه


جاءت الضربة لتتبع ثروة ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 350 مليون جنيه، حاول المتهم إخفاء مصدرها عبر حيلة غسل الأموال. المتهم، الذي اتخذ من دروب جنوب سيناء مسرحاً لنشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، حاول بشتى الطرق إضفاء الصبغة الشرعية على ثروته الطائلة.

سعى المتهم لإيهام المجتمع بأن ثروته ناتجة عن كيانات مشروعة، وبحسب التحريات الأمنية المكثفة، فإن المتهم لجأ إلى تأسيس سلسلة من الأنشطة التجارية الوهمية، وشراء مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات الفاخرة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحديثة، في محاولة للهروب من الرصد الأمني.


جاء التحرك الأمني بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيث تم حصر ورصد كافة ممتلكات المتهم، والتي كشفت حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه لسنوات. وتقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي باشرها المتهم بـ 350 مليون جنيه تقريباً، وهي حصيلة أنشطة غير مشروعة كان يخطط عبرها لترويج المواد المخدرة.


تؤكد العملية استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، في إطار إحكام الرقابة المالية والأمنية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة الملف برمته إلى جهات التحقيق لمباشرة مهامها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية غسل الأموال جنوب سيناء

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

