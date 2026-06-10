إعلان

الداخلية توضح حقيقة تكدسات كورنيش طنطا بعد سقوط أجزاء من الرصيف

كتب : علاء عمران

12:41 م 10/06/2026

كثافات مرورية -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من حدوث تكدسات مرورية بكورنيش طنطا بمحافظة الغربية، نتيجة سقوط أجزاء من رصيف وحائط الكورنيش.

وبالفحص، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة إصلاح الجزء المتضرر من السور بالموقع.

كما تم الدفع بخدمات مرورية مكثفة بمحيط المنطقة، لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الميدانية لضمان انتظام الحركة.

اقرأ أيضا


بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل

"اتصلي به وخليه ييجي".. كيف استدرجت فتاة حبيبها إلى كمين الموت؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة كورنيش طنطا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو
اقتصاد

ميرسك ترفع رسوم الجمارك الإضافية على الواردات في مصر بدءًا من 15 يونيو
بدلا من المحامين.. مصري يستعين بالذكاء الاصطناعي للمرافعة في محكمة أمريكية
شئون عربية و دولية

بدلا من المحامين.. مصري يستعين بالذكاء الاصطناعي للمرافعة في محكمة أمريكية
أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
زووم

أبرزها "الهروب" و"ليالي الحلمية".. محطات فنية صنعت نجومية عبدالعزيز مخيون
مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
اقتصاد

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
سخرية من مصر وتفوق مغربي.. ذا أثلتيك تصنف قمصان كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

سخرية من مصر وتفوق مغربي.. ذا أثلتيك تصنف قمصان كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة