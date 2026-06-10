

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من حدوث تكدسات مرورية بكورنيش طنطا بمحافظة الغربية، نتيجة سقوط أجزاء من رصيف وحائط الكورنيش.

وبالفحص، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة إصلاح الجزء المتضرر من السور بالموقع.

كما تم الدفع بخدمات مرورية مكثفة بمحيط المنطقة، لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الميدانية لضمان انتظام الحركة.

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