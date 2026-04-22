تواصل الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، أعمال تطوير الطرق، وتجهيز المطبات الصناعية وفقاً للمعايير الفنية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتأمين الطرق وتطويرها، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بكافة الطرق بشكل دوري.

تحسين منظومة الطرق الداخلية والساحلية

قال اللواء سامح المتولي، رئيس المدينة، إن العمل يجري على قدم وساق لتحسين منظومة الطرق الداخلية والساحلية بالمدينة، مع إنشاء مطبات صناعية آمنة ضمن خطة متكاملة لتهدئة السرعات، وتوفير أقصى درجات الأمان للمواطنين والطلاب.

الطرق الجاري تطويرها

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جاري تطوير شبكة الطرق بالحي الثاني، ومنطقة الإسكان الاجتماعي الجديد لتأمين حركة المرور داخل التجمعات السكنية الجديدة، ومحيط المعهد الأزهري حرصًا على سلامة الطلاب، ومنطقة محلات الشؤون الاجتماعية والمطافئ والفرن البلدي، لتنظيم وتهدئة الحركة في أكثر المناطق حيوية ونشاطًا، وكذلك ميدان مجلس المدينة والطرق المحيطة به، لضمان انسيابية المرور وتأمين حركة المارة، وبالحي الأول بالطريق الداخلي الرئيسي أمام المحلات.

تنفيذ رؤية القيادة السياسية

وأكد أنه جاري تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تأمين وتطوير الطرق وتحويلها إلى واقع ملموس، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مع الاستمرار في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، موجهًا الشكر للعاملين بالإدارة الهندسية كونهم يواصلون العمل الميداني بكل جهد.

وأهاب رئيس المدينة بجميع المواطنين الحفاظ على ما يتم من تطوير وتجميل بالمدينة بأقل المساهمات، والحرص على وضع المهملات داخل الصناديق المخصصة، والحفاظ على البرجولات بالحدائق الجديدة.