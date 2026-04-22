الداخلية تكشف حقيقة اختفاء ربة منزل ونجلتها بالمنوفية بعد استغاثة السوشيال ميديا

كتب : علاء عمران

05:01 م 22/04/2026 تعديل في 05:08 م

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب سيدة ونجلتها بنطاق محافظة البحيرة، مما استوجب فحص الواقعة وتحديد مكان تواجدهما لإنهاء حالة القلق لدى المتابعين.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد والد المتغيبة (مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) وبسؤاله أقر بأن ابنته تعاني من أمراض نفسية وسبق حجزها بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأضاف بعدم تحريره محضراً لاعتيادها الخروج والعودة من تلقاء نفسها. ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجد المتغيبة وابنتها (3 سنوات) بنطاق محافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها ونفت تعرضها لأي مكروه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
سينما

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
أخبار مصر

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق

أخبار

المزيد

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟