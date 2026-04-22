رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب سيدة ونجلتها بنطاق محافظة البحيرة، مما استوجب فحص الواقعة وتحديد مكان تواجدهما لإنهاء حالة القلق لدى المتابعين.

حقيقة اختفاء ربة منزل ونجلتها بالمنوفية بعد استغاثة السوشيال ميديا

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد والد المتغيبة (مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) وبسؤاله أقر بأن ابنته تعاني من أمراض نفسية وسبق حجزها بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأضاف بعدم تحريره محضراً لاعتيادها الخروج والعودة من تلقاء نفسها. ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجد المتغيبة وابنتها (3 سنوات) بنطاق محافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها ونفت تعرضها لأي مكروه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

