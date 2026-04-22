بيتكوين ترتفع بأكثر من 3% لتتخطى حاجز الـ 78 ألف دولار

كتب : آية محمد

04:16 م 22/04/2026

عملة بيتكوين

ارتفعت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارا بين العملات المشفرة، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنحو 3.66%، وذلك بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى للسماح بمزيد من محادثات السلام، وذلك قبل ساعات من انتهاء الهدنة، مما انعكس إيجابيا على إقبال المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أسعار العملات المشفرة، صعدت البيتكوين لتتداول فوق مستوى 78 ألف دولار، مسجلة نحو 78.73 ألف دولار، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول خلال الساعات الأخيرة.

وسجلت العملة مستوى قياسيا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية متأثرة بتصاعد التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

