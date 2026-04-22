رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام إحدى السيدات بترك نجليها بلا مأوى في شوارع القاهرة، مما عرض حياتهما للخطر، وبالفحص والتحري تبينت حقيقة الواقعة المأساوية وتفاصيل حالة الأسرة.

كواليس "الطرد" المروع واعترافات الأم أمام الأمن

بالفحص أمكن التوصل إلى الطفلين المُشار إليهما (طالبان "سن 14 و11 سنة") حيث تبين أن والدهما مريض يعاني من "شلل نصفي" ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد والدة الطفلين (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهتها أفادت بأنها قامت بإخراج الطفلين من مسكنهما وطردهما للشارع بسبب ما وصفته بـ "سوء سلوكهما المتكرر"، وعدم قدرتها على السيطرة عليهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأم بضمان مالي، وتسليم الأطفال لإحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة لتوفير حياة كريمة لهما.

