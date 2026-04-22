الداخلية تكشف ملابسات ترك طفلين بلا مأوى بالقاهرة وتسليمهما لدور رعاية

كتب : علاء عمران

01:23 م 22/04/2026 تعديل في 01:47 م

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام إحدى السيدات بترك نجليها بلا مأوى في شوارع القاهرة، مما عرض حياتهما للخطر، وبالفحص والتحري تبينت حقيقة الواقعة المأساوية وتفاصيل حالة الأسرة.

كواليس "الطرد" المروع واعترافات الأم أمام الأمن

بالفحص أمكن التوصل إلى الطفلين المُشار إليهما (طالبان "سن 14 و11 سنة") حيث تبين أن والدهما مريض يعاني من "شلل نصفي" ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد والدة الطفلين (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهتها أفادت بأنها قامت بإخراج الطفلين من مسكنهما وطردهما للشارع بسبب ما وصفته بـ "سوء سلوكهما المتكرر"، وعدم قدرتها على السيطرة عليهما.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأم بضمان مالي، وتسليم الأطفال لإحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة لتوفير حياة كريمة لهما.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال بلا مأوى النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
شئون عربية و دولية

عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
أخبار مصر

وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
غياب صلاح ووجود مصري آخر.. أعلى 5 لاعبين عرب قيمة تسويقية
رياضة عربية وعالمية

غياب صلاح ووجود مصري آخر.. أعلى 5 لاعبين عرب قيمة تسويقية
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
اقتصاد

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
أخبار مصر

2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟