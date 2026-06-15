بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة فحص مقطع فيديو حظي بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صاحبته تعرض فتاة للاغتصاب والسرقة على يد ثلاثة أشخاص، قبل إلقائها بترعة المريوطية.

فيديو صادم على ضفاف ترعة المريوطية

وأظهر الفيديو سيدة تصور فتاة بدت في حالة إعياء شديد وملقاة على الأرض، بينما تردد رواية تفيد بتعرضها للتعدي وسرقة متعلقاتها ثم إلقائها في الترعة.

تحرك أمن الجيزة

وباشرت الجهات الأمنية أعمال الفحص والتحري للتأكد من صحة ما ورد بالفيديو، وكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأطراف المتورطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

فاجعة ترعة المريوطية

الفيديو المتداول يأتي بعد ساعات من حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية نطاق مركز البدرشين راح ضحيته 6 أشخاص من عائلة واحدة كانوا في طريق عودتهم من حفل زفاف بمركز الصف.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب