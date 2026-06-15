صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة "علاقات طيبة" مع إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العودة إلى خيار الحرب تظل مطروحة في حال عدم تحقق ذلك، معربا عن أمله في تجنب هذا السيناريو.

ترامب: تخفيف العقوبات على إيران مرتبط بسلوكها



قال ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران سيبقى مرهونا بسلوك طهران والتزامها بالاتفاقات المبرمة، في إشارة إلى آلية رقابة مشددة على التنفيذ.

ترامب: سننشر مذكرة التفاهم مع إيران قريبا



أوضح الرئيس الأمريكي، أنه يرغب في نشر مذكرة التفاهم المُوقّعة مع إيران، واصفا إياها بأنها وثيقة "مهمة وقوية"، مؤكدا أنه سيتم الكشف عنها خلال الفترة القريبة المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

ترامب: اتفاق أوباما كان سيقود إيران لامتلاك سلاح نووي



وفي سياق متصل، انتقد دونالد ترامب، الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، قائلا: إنه "كان سيفتح الطريق أمام طهران لتطوير سلاح نووي".

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.