قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام “ميدو”، لاعب نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، وذلك إلى جلسة 27 أبريل الجاري.

وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قد قضت بقبول استئناف أحمد حسام “ميدو” على حكم حبسه شهرًا، في اتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، واكتفت بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه فقط.

قضية ميدو والحكم محمود البنا

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس ميدو لمدة شهر، بعد إدانته بسب وقذف الحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي المشروع، وتحول إلى عبارات تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.

كما قضت المحكمة بتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت لصالح الحكم قدره 20 ألف جنيه.

أزمة ميدو والحكم محمود البنا

وكان ميدو قد تقدم باستئناف على الحكم، فيما دفع محاميه بطلب وقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الاستئناف.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا إلى النيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز، والتي أدارها تحكيميًا، وذلك بعد نشره منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة النادي الأهلي.

