تحرير 932 مخالفة لمحال ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق

كتب : علاء عمران

12:53 م 21/04/2026
تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تنفيذ حملاتها الرقابية لضبط الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.


وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحرير 932 مخالفة ضد محال ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، وذلك في مختلف المحافظات.

مخالفات المحال التجارية

وتأتي هذه التحركات في إطار إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات المنظمة للعمل داخل الأسواق والمنشآت التجارية، وضمان تحقيق الانضباط العام.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وزارة الداخلية مخالفات المحال مواعيد الغلق

