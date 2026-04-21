تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:58 م 21/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 16 و31 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

تدفقات الأموال الساخنة تخطت 3 مليارات دولار بمصر وسط انحسار التوترات الإقليمية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا تأخرت الدولة في قانون الأحوال الشخصية؟.. نهاد أبو القمصان تجيب
أخبار مصر

لماذا تأخرت الدولة في قانون الأحوال الشخصية؟.. نهاد أبو القمصان تجيب
ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
اقتصاد

كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
"دويتو عالمي".. محمد رمضان ينتهي من تصوير كليبه الجديد مع الألماني Mero
زووم

"دويتو عالمي".. محمد رمضان ينتهي من تصوير كليبه الجديد مع الألماني Mero

- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية