تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 16 و31 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.