انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 16 و31 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.7 جنيه للشراء، و51.8 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.