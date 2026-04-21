إعلان

لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا

كتب : منال المصري

03:44 م 21/04/2026 تعديل في 04:00 م

إسماعيل سرهنك، نائب العضو المنتدب في شركة ريمت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال إسماعيل سرهنك، نائب العضو المنتدب في شركة ريمت "أيباج سابقا" وكيل ويسترن يونيون لتحويل الأموال، إنهم حصلوا على موافقة البنك المركزي لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق "ريمت" دون الحاجة لزيارة فروعهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة تغيير العلامة التجارية واسم أيباج إلى "ريمت"، أن هذه الخطوة تسهل على العملاء للحصول على أموالهم دون الحاجة لزيارة الفروع مما يتيح تجربة أسهل وأكثر كفاءة لعملائهم.

مزايا تطبيق "ريمت"

يعد هذا التطبيق منصة رقمية متكاملة، تجمع بين العديد من الخدمات المالية في مكان واحد، وتعتمد على السرعة، والسهولة، وإتاحة التحكم الكامل للعميل في إدارة معاملاته.

يتيح التطبيق تنفيذ التحويلات المالية بسهولة، بما في ذلك التحويل من الحسابات البنكية وإليها بشكل مباشر.

كما يعملون حاليا على التوسع في ربطه بشبكة أوسع من البنوك داخل مصر، لتقديم خدمات مالية أكثر شمولًا وتكاملًا.

تسعى ريمت إلى التكامل مع مختلف المنصات والخدمات، بما يعزز سرعة تنفيذ العمليات ودقتها، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في الأمان والحوكمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تحويل الأموال البنك المركزي المصريين بالخارج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قصة من وحي الخيال".. الجنايات تكشف 7 أسباب لبراءة "الأوكران" في الذهب
حوادث وقضايا

"قصة من وحي الخيال".. الجنايات تكشف 7 أسباب لبراءة "الأوكران" في الذهب
مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح
أخبار المحافظات

مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح
حسام حسن يتحدث عن خطة الإعداد لكأس العالم: "سنخوض مباريات قوية"
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتحدث عن خطة الإعداد لكأس العالم: "سنخوض مباريات قوية"
الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
شئون عربية و دولية

الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
اقتصاد

كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية