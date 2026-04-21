كشفت مديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة تعد أسفرت عن إصابة محامٍ بجرح قطعي في الوجه والأذن بمنطقة الطالبية، وذلك عقب تلقي بلاغ بالواقعة.

إصابة محامٍ بكتر على يد سباك في الطالبية

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من محامٍ حر، يبلغ من العمر 34 عامًا، أفاد فيه بإصابته بجرح قطعي في الخد وآخر في الأذن، وحرر محضرًا اتهم فيه سباكًا يبلغ من العمر 46 عامًا بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، على خلفية خلاف مالي بينهما حول أتعاب قانونية.

مشادة مالية تتحول لاعتداء

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف نشب بعد الانتهاء من إجراءات توكيل قضائي وعدم الاتفاق على الأتعاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

