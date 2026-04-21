إعلان

طالبه بالأتعاب فضربه بالكتر.. إصابة محام بجرح قطعي بالوجه في الطالبية

كتب : صابر المحلاوي

03:02 م 21/04/2026

مديرية أمن الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مديرية أمن الجيزة ملابسات واقعة تعد أسفرت عن إصابة محامٍ بجرح قطعي في الوجه والأذن بمنطقة الطالبية، وذلك عقب تلقي بلاغ بالواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من محامٍ حر، يبلغ من العمر 34 عامًا، أفاد فيه بإصابته بجرح قطعي في الخد وآخر في الأذن، وحرر محضرًا اتهم فيه سباكًا يبلغ من العمر 46 عامًا بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، على خلفية خلاف مالي بينهما حول أتعاب قانونية.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلاف نشب بعد الانتهاء من إجراءات توكيل قضائي وعدم الاتفاق على الأتعاب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطالبية محامي النيابة العامة مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على مصري بتهمة قتل إيطالي طعنًا في مدينة بافيا
شئون عربية و دولية

قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
أخبار المحافظات

شاب يقتل شقيقه في أسوان بسبب خلاف على محل فول وطعمية
أخبار المحافظات

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
أخبار مصر

ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟