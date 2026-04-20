استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كلًا من عواد موسى سيد موسى ومحمد أسامة محمد فرحات مصطفى، لتكريمهما ومنحهما شهادتي تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا لدورهما في مواجهة الحريق الذي اندلع بثلاثة مصانع بمدينة القناطر الخيرية.

إشادة بالدور البطولي خلال الحريق

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية، حيث أشاد المحافظ بالدور الإيجابي الذي قام به السائقان، خاصة في فتح ممرات ساعدت قوات الحماية المدنية على الوصول السريع لموقع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة.

سرعة الاستجابة حدّت من الخسائر

وأكد المحافظ أن ما قام به السائقان يعكس روح المسؤولية والانتماء، مشيرًا إلى أن سرعة التعامل مع الحريق وتكامل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية كان لهما دور كبير في احتواء الموقف والحد من الخسائر.

دعم مستمر للمخلصين

وشدد على أن المحافظة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يقدمون نماذج مشرفة وقت الأزمات، مؤكدًا استمرار دعم وتكريم كل من يسهم بإخلاص في خدمة المجتمع.

رسالة شكر من المكرمين

من جانبهما، أعرب السائقان عن سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أن دافعهما كان المشاركة في السيطرة على الحريق ومنع تفاقمه، وأن هذا التقدير يُعد حافزًا لكل عامل يؤدي واجبه بإخلاص في أصعب الظروف.