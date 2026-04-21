تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين من غسل الأموال في "الآثار الكبرى"

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف النيابة العامة على براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة من قضية "الآثار الكبرى"، وتأييد براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقًا ببراءة المتهمين في القضية نفسها، المعروفة إعلاميًا بـ"غسل أموال الآثار الكبرى".

تحقيقات اتهام علاء حسانين وحسن راتب في قضية غسل الأموال



وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من اتهام المتهمين بغسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد اتهامهما بارتكاب وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

قضية غسل الأموال

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكومبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.

كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال.

