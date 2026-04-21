قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف الراقصة المعروفة بـ"بوسي الأسد" على حكم حبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، مع تأييد الغرامة.

خلفية الاتهامات الموجهة للراقصة بوسي الأسد

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى يتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنفت المتهمة على الحكم، مطالبة بإلغائه، قبل أن تقرر محكمة مستأنف الاقتصادية تعديل العقوبة والاكتفاء بحبسها لمدة عام، مع الإبقاء على الغرامة المالية.

تفاصيل حكم الاستئناف في قضية بوسي الأسد



وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع، من خلال نشر مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.

