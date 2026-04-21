حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

01:47 م 21/04/2026

الاستئناف تخفف حبس الراقصة بوسي الأسد إلى سنة بدلً

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف الراقصة المعروفة بـ"بوسي الأسد" على حكم حبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، مع تأييد الغرامة.

خلفية الاتهامات الموجهة للراقصة بوسي الأسد

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى يتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنفت المتهمة على الحكم، مطالبة بإلغائه، قبل أن تقرر محكمة مستأنف الاقتصادية تعديل العقوبة والاكتفاء بحبسها لمدة عام، مع الإبقاء على الغرامة المالية.

تفاصيل حكم الاستئناف في قضية بوسي الأسد


وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع، من خلال نشر مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للآداب العامة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

بوسي الأسد محكمة القاهرة الاقتصادية فيديوهات خادشة

الشناوي السبب وتصرف الأهلي مبالغ فيه.. مصطفى عبده يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

الشناوي السبب وتصرف الأهلي مبالغ فيه.. مصطفى عبده يطلق تصريحات قوية
حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه
نصائح طبية

ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه
هل يعتذر أمين عمر؟.. الغندور يكشف الحكم الأقرب لمباراة الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

هل يعتذر أمين عمر؟.. الغندور يكشف الحكم الأقرب لمباراة الزمالك وبيراميدز
"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
زووم

"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟