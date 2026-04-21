نائب برلماني: تطبيق قانون المنافسة أهم من التشريعات

كتب : نشأت حمدي

03:40 م 21/04/2026

مجلس النواب

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، إن لدينا كم كبير من التشريعات، لكن الأهم هو التطبيق على أرض الواقع، مشددا على أن أهم في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو أن يتم تطبيقه على الجميع الخاص والعام.

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي خلال الجلسة العامة، جهاز حماية المنافسة إلى إعادة النظر في الاستحوذات الاخيرة ، قائلا: "نتمني أن يعيد الجهاز النظر فيها مرة أخري".

وطالب محمود سامي بضرورة مراعاة تطبيق القانون، فضلا عن التأكيد بمنع التداخل بين الهيئات المستقلة وبين الجهاز وتحديدا هيئة الرقابة المالية، قائلا:" مازالت الخطوط غير واضحة بينها وبين الجهاز ويجب فض الاشتباط بشكل واضح ".

وأعلن موافقة الهيئة على تعديلات مشروع القانون من حيث المبدأ.

