تفاصيل ضبط 15 شركة سياحية وهمية نصبت على المواطنين ببرامج رحلات مزيفة

كتب : علاء عمران

03:42 م 21/04/2026

الداخلية تضبط 15 شركة سياحية وهمية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 15 شركة سياحية وهمية تروج لرحلات مزيفة عبر السوشيال ميديا، وتستولي على أموال المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية.

معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أفادت بقيام مسؤولي 15 شركة سياحية بدون ترخيص، كائنة بنطاق عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة.

كما تبين قيامهم بالترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية مختلفة.

