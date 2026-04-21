لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا

قال إسماعيل سرهنك، نائب العضو المنتدب في شركة ريمت "أيباج سابقا" وكيل ويسترن يونيون لتحويل الأموال، إنهم حصلوا على موافقة البنك المركزي لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق "ريمت" دون الحاجة لزيارة فروعهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة تغيير العلامة التجارية واسم أيباج إلى "ريمت"، أن هذه الخطوة تسهل على العملاء للحصول على أموالهم دون الحاجة لزيارة الفروع مما يتيح تجربة أسهل وأكثر كفاءة لعملائهم.

مزايا تطبيق "ريمت"

يعد هذا التطبيق منصة رقمية متكاملة، تجمع بين العديد من الخدمات المالية في مكان واحد، وتعتمد على السرعة، والسهولة، وإتاحة التحكم الكامل للعميل في إدارة معاملاته.

يتيح التطبيق تنفيذ التحويلات المالية بسهولة، بما في ذلك التحويل من الحسابات البنكية وإليها بشكل مباشر.

كما يعملون حاليا على التوسع في ربطه بشبكة أوسع من البنوك داخل مصر، لتقديم خدمات مالية أكثر شمولًا وتكاملًا.

تسعى ريمت إلى التكامل مع مختلف المنصات والخدمات، بما يعزز سرعة تنفيذ العمليات ودقتها، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في الأمان والحوكمة.