شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، بعدما أقدم عاطل على قتل شقيقه داخل شقتهما، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب إدمان مخدر "البودر".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره داخل شقة بدائرة القسم، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة. انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لبدء الفحص.

جريمة قتل مأساوية بين شقيقين

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يقيم مع شقيقه الأكبر، وأن خلافات متكررة كانت تنشب بينهما بسبب تعاطي المخدرات، ما أدى إلى تدهور العلاقة بينهما خلال الفترة الأخيرة.

جريمة قتل تهز إمبابة

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط شقيق المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بالاعتداء عليه ونحر عنقه باستخدام سكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة