نهاية مأساوية بسبب "البودر".. شاب ينهي حياة شقيقه داخل شقة بإمبابة

كتب : صابر المحلاوي

02:54 م 21/04/2026

شاب يقتل شقيقه بعد مشاجرة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، بعدما أقدم عاطل على قتل شقيقه داخل شقتهما، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب إدمان مخدر "البودر".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره داخل شقة بدائرة القسم، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة. انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لبدء الفحص.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يقيم مع شقيقه الأكبر، وأن خلافات متكررة كانت تنشب بينهما بسبب تعاطي المخدرات، ما أدى إلى تدهور العلاقة بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط شقيق المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بالاعتداء عليه ونحر عنقه باستخدام سكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟