القبض على المتهم بسرقة سكن طلاب في بني سويف | فيديو

كتب : علاء عمران

03:09 م 21/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من الأشخاص من قيام أحد الأفراد بسرقة متعلقاته ومقتنيات زملائه من داخل الشقة محل سكنهم بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة منشية ناصر بالقاهرة، وبسؤاله قرر أنه وعدد من زملائه يستأجرون شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بني سويف للإقامة بها أثناء فترة دراستهم، وأن أحد الأشخاص كان يقيم معهم، وفي تاريخ 4 من الشهر الجاري قام بسرقة بعض الأجهزة والمتعلقات الخاصة بهم ثم فر هاربًا.

وأضاف أنه عقب اكتشاف الواقعة قاموا بتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

