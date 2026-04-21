إعلان

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة

كتب : محمد نصار

03:40 م 21/04/2026

المونوريل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إنه تم الانتهاء من تسليم محطات مونوريل شرق النيل استعدادًا للتشغيل الرسمي أمام الركاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن محطات المرحلة الأولى جاهزة للتشغيل الفعلي بالركاب بعد إجراء أعمال التشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن من المتوقع بدء التشغيل الرسمي أمام الركاب لمحطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل اعتبارًا من السبت المقبل تزامنًا مع احتفالات تحرير سيناء المجيدة.

وشدد المصدر، على أن القرار النهائي بشأن موعد التشغيل لم يصدر حتى الآن من وزارة النقل إلى إدارة المونوريل.

ولفت المصدر، إلى أنه ستكون هناك فترة تشغيل مجاني في البداية، قد تصل لـ5 أيام أو تمتد لأول أسبوع.

وأوضح أن المحطات على مستوى عالمي من التجهيزات، بجانب توفير وسائل دفع متنوعة ومتطورة بجميع المحطات، تشمل ماكينات "التذاكر" الإلكترونية، وغيرها من طرق الدفع الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مونوريل شرق النيل تذاكر المونوريل هيئة الأنفاق

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

