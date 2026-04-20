تخفيف حكم حبس "مداهم" إلى 3 أشهر بدلًا من سنة في قضية المحتوى الخادش

كتب : علاء عمران

02:32 م 20/04/2026

تخفف عقوبة البلوجر "مداهم"

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بقبول استئناف التيك توكر المعروف باسم "مداهم"، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، وقضت المحكمة بتخفيف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر، مع الإبقاء على الغرامة المالية.

تطور جديد في قضية التيك توكر "مداهم"

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار جهات التحقيق بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت التحقيقات قد كشفت في وقت سابق عن صدور قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال تُقدر بنحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع يعتمد على بث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة.

تخفيف عقوبة البلوجر "مداهم"

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه.

وأوضحت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار صفحات إلكترونية بث من خلالها محتوى مخالف بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، ما أدى إلى تحقيق أرباح مالية كبيرة بطرق غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، إضافة إلى تأسيس شركات لإضفاء صفة قانونية على الأموال المتحصلة من نشاطه.

وقدرت الأجهزة المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

