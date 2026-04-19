علاقة غير شرعية انتهت بمأساة.. حل لغز العثور على رضيع بشوارع الجيزة

كتب : محمد شعبان

08:44 م 19/04/2026

العثور على رضيع بالشارع في الجيزة

في مشهد صادم، عُثر على طفل صغير بجواره حقيبة ملابس لتتحول الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي لكشف خيوط القصة كاملة.

البادية كانت مع بلاغ تلقاه مأمور القسم من إدارة شرطة النجدة بعثور المارة على طفل ملقى بجواره حقيبة تحتوي على ملابسه. ووجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل الباغ وفحص الواقعة مع نقل الصغير إلى جهة آمنة لتلقي الرعاية.

فريق بحث يترأسه العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الغرب وضع خطة عمل تركزت على تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على مكان العثور على الطفل ومناقشة شهود عيان.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم هشام فتحي رئيس المباحث كشفت المستور. وتبين أن الأم ربة منزل تحمل الجنسية السودانية، وأمكن ضبطها ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بترك الطفل في موقع العثور عليه.

وبحسب اعترافها، جاء ذلك نتيجة ظروف خاصة أحاطت بإنجاب الطفل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار التخلي عنه بهذه الطريقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

