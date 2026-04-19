أوفدت النيابة العامة المصرية عددًا من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في برنامج "التحقيق الجنائي العملي"، في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز أوجه التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وفي ضوء إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ومذكرة التعاون المبرمة مع النيابة العامة بدولة قطر في مجال التدريب وبناء القدرات،

تعاون قضائي مصري - قطري لتعزيز مهارات التحقيق الجنائي

ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، بما يعكس عمق التعاون القائم بين الجانبين، ويؤكد حرصهما على تبادل الخبرات العملية وبناء القدرات المهنية في مجال التحقيق الجنائي.

وافتُتح البرنامج بحضور الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بدولة قطر، الذي أكد أهمية هذه الفعاليات في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية قدراتهم العملية، وتعزيز التعاون القضائي بين النيابات العربية، بما يدعم مسارات العدالة ويوحد الممارسات المهنية.

تعزيز تبادل الخبرات القضائية.. تعاون مصري قطري في مجال التحقيقات

وشهد البرنامج عرض خبرات النيابة العامة المصرية في عدد من الجوانب العملية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية، من بينها إدارة التحقيق، وتحليل الوقائع، واستخلاص الاتهامات، وإعداد أوراق القضايا للتصرف فيها، إلى جانب الجوانب التطبيقية الخاصة بمعاينة أماكن الجرائم، وإثبات أوصافها، وتوثيق عناصرها بما يضمن سلامة الإجراءات.

كما تناول البرنامج موضوعات الدليل الرقمي، من حيث استخلاصه وفحصه وتوثيقه، وسبل الاستفادة من المصادر المفتوحة في التحقيقات، بالإضافة إلى إعداد مستخلصات التحقيق وتجهيز الملفات للتصرف، سواء بالإحالة للمحاكمة أو إصدار أوامر الحفظ أو الأوامر بألا وجه لإقامة الدعوى.

النيابة العامة تُوفد أعضاءها إلى الدوحة ضمن برنامج تحقيق جنائي عملي

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع الجهات القضائية بالدول الشقيقة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات في أدوات الإثبات وأساليب الجريمة، ودعم جودة العمل القضائي.

