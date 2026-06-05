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موتها من الضرب.. حكاية طفلة أنهى حياتها زوج الأم في أبوالنمرس

كتب : صابر المحلاوي

11:22 م 05/06/2026

تعذيب طفلة - تعبيرية

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لم تكن طفلة في السادسة من عمرها تتخيل أن البيت الذي من المفترض أن يكون مكانًا آمنًا لها، سيصبح نهاية رحلتها القصيرة في الحياة، بعدما تحولت لحظات داخل أحد منازل مركز أبو النمرس إلى واقعة مأساوية انتهت بوفاتها متأثرة بإصابات بالغة.

بيت تحوّل إلى مسرح جريمة في أبو النمرس

البداية كانت بلاغًا تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بوفاة طفلة داخل نطاق المركز، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة، حيث ساد الهدوء الممزوج بالصدمة بين سكان المنطقة، بينما بدأت إجراءات الفحص والمعاينة لكشف ما حدث داخل جدران المنزل.

ومع تقدم التحريات، بدأت الصورة القاتمة تتضح تدريجيًا، إذ كشفت المعلومات الأولية أن الطفلة تعرضت للاعتداء على يد زوج والدتها، وهو رجل في الأربعين من عمره، حيث قيدها داخل المنزل، ثم اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا وسلك، في مشهد استمر لفترة انتهت بإصابات خطيرة لم تتحملها الطفلة الصغيرة.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن بداية الخلاف تعود إلى لحظة أبلغت فيها الطفلة والدتها بما تعرضت له من اعتداء سابق على يد المتهم، قبل أن تتطور الأمور بشكل سريع ودموي داخل المنزل، لتنتهي حياتها في هدوء صادم.

وبعد اكتشاف الواقعة، فر المتهم هاربًا، بينما نُقل جثمان الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

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ضرب طفلة وفاة طفلة أبوالنمرس النيابة العامة

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