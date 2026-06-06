دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، تزامنًا مع توقعات بنشاط رياح على أغلب أنحاء البلاد اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن البلاد تتأثر بنشاط ملحوظ للرياح قد تصاحبه هبات تتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة المكشوفة والصحراوية.

وأضافت، أن نشاط الرياح قد يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق، وقد تصل إلى أقل من 1000 متر في عدد من محافظات شمال الصعيد، ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل والسفر على الطرق السريعة.

ووجهت الهيئة نصائح خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل لتقليل تأثير الأتربة العالقة في الهواء وتجنب التعرض المباشر لموجات الغبار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر للاطلاع على آخر تطورات الحالة الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.