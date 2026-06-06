أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لمنصات أنظمة مضادة للطائرات المسيرة إلى دولة الكويت، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.98 مليار دولار، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للكويت، ودعم أنظمتها الأمنية في مواجهة التهديدات الجوية الحديثة، خاصة المتعلقة بالطائرات بدون طيار.

ولم تكشف الجهات الأمريكية عن تفاصيل إضافية بشأن موعد تسليم الأنظمة أو الشركات المنفذة للصفقة، فيما تندرج الموافقة ضمن الإجراءات الرسمية المتعلقة بصفقات التسليح الدولية.