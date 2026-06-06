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صفقة دفاعية ضخمة بين الولايات المتحدة والكويت لمواجهة تهديدات المسيرات

كتب : وكالات

02:33 ص 06/06/2026

صفقة دفاعية ضخمة بين الولايات المتحدة والكويت لموا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لمنصات أنظمة مضادة للطائرات المسيرة إلى دولة الكويت، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 1.98 مليار دولار، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للكويت، ودعم أنظمتها الأمنية في مواجهة التهديدات الجوية الحديثة، خاصة المتعلقة بالطائرات بدون طيار.

ولم تكشف الجهات الأمريكية عن تفاصيل إضافية بشأن موعد تسليم الأنظمة أو الشركات المنفذة للصفقة، فيما تندرج الموافقة ضمن الإجراءات الرسمية المتعلقة بصفقات التسليح الدولية.

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أمريكا الكويت صفقات سلاح أنظمة مضادة للمسيرات الدفاع الجوي

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