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تصوير رمضان يونس:

أطلق عدد من سكان العقارين اللذين تم إخلاؤهما بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، استغاثات للمسؤولين لتوفير سكن بديل لهم، بعد تنفيذ قرار الإخلاء بسبب وجود ميل بالعقارين.

وقالت إحدى السيدات المتضررات إن لجانًا فنية حضرت إلى العقارين خلال الأيام الماضية لفحص الشروخ والميول الناتجة عن أعمال حفر مجاورة، قبل أن تتلقى الأسر إخطارًا بضرورة إخلاء المبنيين خلال ساعات قليلة، مشيرة إلى أنه تم فصل المرافق عن العقارين قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأضافت: "قالوا لنا انزلوا خلال 4 ساعات، وفصلوا الكهرباء والمياه والغاز، وأولادنا ما لحقوش حتى يطلعوا كتبهم، ومن المغرب لحد 3 الفجر كنا في الشارع ومحدش قال لنا هنروح فين".

وأوضحت السيدة أنها تقيم بالعقار منذ 18 عامًا، وأنها أنفقت مدخرات أسرتها بالكامل على الشقة، لافتة إلى أن لديها أربعة أبناء بينهم طالبان بالصف الثالث الثانوي، ما ضاعف من معاناتها مع اقتراب الامتحانات.

وتابعت: "واحد من الجيران ربنا يجازيه خير، عطف علينا وادانا شقة مؤقتة يومين عشان عيالي، لكن إحنا مش عارفين مصيرنا إيه بعد كده، ولا في بديل سكني ولا أي حلول واضحة".

وأكدت أن عشرات الأسر أصبحت في وضع صعب بعد الإخلاء، مطالبة الجهات المعنية بتوفير بدائل أو حلول عاجلة للأسر المتضررة لحين انتهاء أعمال الفحص الفني وبيان موقف العقارين.

إجراءات عاجلة لمحافظ الجيزة بعد ميل عقارين بالهرم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واقعة ميل عقارين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم، أحدهما بشارع أحمد نور الدين والآخر بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بفيصل، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبحسب بيان، أوضح "المحافظ" أنه تم الدفع بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارين وبيان مدى صلاحيتهما، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين قاطني العقارين والمارة بالمنطقة.

وكشف تقرير اللجنة المختصة عن ثبوت وجود ميل بالعقارين، مع التأكيد على ضرورة إخلائهما حفاظًا على أرواح السكان وممتلكاتهم، ومنعًا لوقوع أي مخاطر محتملة.

تنفيذ الإخلاء وقطع المرافق وفرض كردون أمني

نفذ حي الهرم على الفور، أعمال الإخلاء الكامل للعقارين، كما تم فصل المرافق عنهما وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، إلى جانب وضع الحواجز اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من المنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة ستواصل متابعة الحالة الإنشائية للعقارين، إذ تقرر وضعهما تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر لرصد أي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه المتابعة الفنية خلال الفترة المقبلة.