طعن في شرفهم.. إحالة 4 متهمين للمفتي في قضية قتل شخص بالمرج

كتب : صابر المحلاوي

08:22 م 18/04/2026

الجنايات تحيل 4 متهمين للمفتي في قضية قتل شخص بالم

قضت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عليوة، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين بمنطقة المرج. وحددت المحكمة جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، بعد خلافات سابقة بينهم وبينه، بدعوى أنه طعن في شرفهم وأساء إلى سمعتهم.

وأضافت التحقيقات أنهم أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى منطقة سكن المجني عليه، حيث بادروا بالاعتداء عليه وإطلاق أعيرة نارية صوبه، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

كما أسندت النيابة إليهم تهمة الشروع في قتل شخص آخر في الواقعة ذاتها، بعد إصابته بطلق ناري، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

"منافسة أقوى المنتخبات".. مرموش يتحدث عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم
مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا
5 عادات خاطئة ترفع مقاومة الأنسولين في الجسم صباحا
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟