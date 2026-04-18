قضت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عليوة، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين بمنطقة المرج. وحددت المحكمة جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.

إحالة 4 متهمين للمفتي في قضية قتل شخص بالمرج

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، بعد خلافات سابقة بينهم وبينه، بدعوى أنه طعن في شرفهم وأساء إلى سمعتهم.

وأضافت التحقيقات أنهم أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى منطقة سكن المجني عليه، حيث بادروا بالاعتداء عليه وإطلاق أعيرة نارية صوبه، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

كما أسندت النيابة إليهم تهمة الشروع في قتل شخص آخر في الواقعة ذاتها، بعد إصابته بطلق ناري، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص.

