تتزايد معدلات البحث والتساؤل بين المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026، وذلك بعد صدور قرار رسمي من الحكومة بشأن موعد الإجازة المرتبطة ببداية العام الهجري الجديد، والتي تعتبر من المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام واسع كل عام.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لموعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، إلى جانب قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2026

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

- إجازة ثورة 30 يونيو: توافق إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

- إجازة ثورة 23 يوليو: توافق إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

- إجازة عيد القوات المسلحة: توافق إجازة السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

أهمية رأس السنة الهجرية

تعتبر رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية المهمة لدى المسلمين، إذ تؤرخ لذكرى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وتمثل بداية عام هجري جديد يوافق عام 1448 هجريًا.

اقرأ أيضًا:

مركز الفلك يكشف موعد رأس السنة الهجرية 1448هـ

رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية