قبل انطلاق العرس العالمي.. نظرة شاملة على مجموعة مصر في كأس العالم 2026

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كاس العالم



حدد البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الزمالك والمنتخب السعودي السابق، نقاط قوة وضعف منتخب مصر قبل الظهور في منافسات كأس العالم المقبلة 2026، والمقرر انطلاقها غداً الخميس 11 يونيو الجاري.



أبرز تصريحات باكيتا عن منتخب مصر



وقال باكيتا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"يمتلك المنتخب المصري فرصة جيدة لتجاوز دور المجموعات، ومن أبرز نقاط قوته وجود النجم العالمي محمد صلاح الذي يعد الأهم في الفريق بفضل قدرته على الحسم والتسجيل وصناعة الفارق بسرعته ومهاراته على الأطراف".



وأضاف:"كما يعتمد المنتخب المصري على التحولات السريعة، إذ يفضل اللعب بكتلة دفاعية متوسطة ثم استغلال المساحات عبر الأجنحة السريعة ومع ذلك، فإنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم الدفاعي".



وعن نقاط الضعف قال باكيتا:"تتمثل في صعوبة بناء اللعب عندما يضطر إلى فرض أسلوبه الهجومي أمام دفاعات متكتلة، إضافة إلى بعض الهفوات الدفاعية والتذبذب التكتيكي، فضلاً عن معاناته أحياناً في الخروج بالكرة من الخلف تحت ضغط المنافس من خلال التمريرات القصيرة".



موعد مباراة منتخب مصر الأولي في كأس العالم



ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره البلجيكي يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يونيو الجاري، على ملعب ستايل.



ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم والتي تضم كلاً من بلجيكا، نيوزيلندا، إيران.

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