أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد نتائج قرعة بطولة العالم للرجال، التي تستضيفها ألمانيا في مطلع عام 2027، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات من مختلف القارات.

ووضعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية وكاب فيردي وإيطاليا، ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2027، على ستة ملاعب موزعة على مدن كولونيا وميونخ وكيل وهانوفر وماجديبورج وشتوتجارت.

وفي حال نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور الرئيسي، فسوف يواجه المنتخبات المتأهلة من المجموعة الأولى، والتي تضم ألمانيا وتونس وصربيا وأوروجواي.

وتبدأ منافسات البطولة يوم 13 يناير، بينما يقام النهائي في 31 من الشهر نفسه على صالة لانكسيس أرينا، على أن تلعب مباريات ربع النهائي يومي 26 و27 يناير، ونصف النهائي يوم 29 يناير.

وجاءت نتائج المجموعات الثماني على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، صربيا، تونس، أوروجواي.

المجموعة الثانية: مصر، إيطاليا، كاب فيردي، السعودية.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، إسبانيا، تشيلي، تركيا.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، الكويت.

المجموعة الخامسة: السويد، النرويج، اليونان، قطر.

المجموعة السادسة: البرتغال، جزر فارو، بولندا، الجزائر.

المجموعة السابعة: الدنمارك، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أنجولا.

المجموعة الثامنة: أيسلندا، مقدونيا الشمالية، البحرين، اليابان.