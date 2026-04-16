وقالت المصادر، إنه جرى تفريغ كامل كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الواقعة، وتتبع خط سير السيدة المتهمة إلى أن تم تحديد موقعها.

وأشار المصادر إلى التوصل للسيدة المتهمة في القاهرة الجديدة وبالتحديد بإحدى الشقق السكنية في مدينة بدر، وبرفقتها الطفلة الرضيعة.

القبض على المتهمة باختطاف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من القبض على المتهمة باختطاف طفلة من مستشفى الحسين الجامعي، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً رسمياً من الأسرة، وباشرت التحقيقات فوراً لتتبع خيوط الواقعة، بما في ذلك فحص كاميرات المراقبة داخل المستشفى واستجواب الشهود والطاقم الطبي.

تحريات وفحص واقعة اختطاف الرضيعة

وكشفت التحريات الأولية وكواليس الواقعة وهي أن الأم التي كانت لا تزال تعاني من آلام ما بعد الولادة، قد تسلمت طفلتها من الممرضات وهي بحالة صحية جيدة، وبسبب شعورها بالإرهاق الشديد، طلبت من سيدة (منتقبة) كانت تتواجد معها في نفس الغرفة أن تحمل عنها الطفلة حتى تستطيع النوم قليلاً، خوفاً من أن تتقلب على الرضيعة أثناء نومها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن جدة الطفلة غادرت الغرفة أيضا لشراء بعض المستلزمات، تاركة الرضيعة في أمانة السيدة المجهولة، وهو ما استغلته الأخيرة لتلوذ بالفرار بالطفلة دون أن يلحظها أحد.