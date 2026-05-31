تعرف الميتوكوندريا باسم "محطات الطاقة" في الخلية، لأنها تنتج الطاقة اللازمة للجسم للقيام بوظائفه الحيوية.

وتعدل نشاطها بشكل مستمر تبعا لاحتياجات الخلايا من الطاقة، ما يجعلها عنصرا أساسيا للحفاظ على النشاط الوظيفي للخلايا.

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولونيا عن آلية جديدة توضح كيف يمكن لحمض الليوسين الأميني أن يحسن أداء الميتوكوندريا، وهي البُنى المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وفقا لموقع "Science Daily".

هل يساعد الليوسين على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة داخل الخلايا؟

أشارت الدراسة إلى أن حمض الليوسين قد يسهم في الحفاظ على البروتينات الأساسية المشاركة في إنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا، مما يسمح للخلايا بتوليد الطاقة بكفاءة أكبر، وبالتالي دعم الأداء الوظيفي العام للأنسجة والخلايا.

ما هو الليوسين وأين يمكن الحصول عليه من الغذاء؟

يعد حمض الليوسين من الأحماض الأمينية الأساسية، أي أن الجسم لا يستطيع إنتاجه بنفسه، ولذلك يجب الحصول عليه من الغذاء.

ويتوفر هذا الحمض بكثرة في الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، إضافة إلى البقوليات كالفاصوليا والعدس، مما يجعله عنصرا مهما في النظام الغذائي اليومي.

اكتشف الباحثون أن حمض الليوسين يمنع تحلل بعض البروتينات الموجودة على السطح الخارجي للميتوكوندريا، وهي بروتينات تساعد في نقل جزيئات أيضية أساسية إلى داخلها، مما يضمن استمرار إنتاج الطاقة بكفاءة عالية داخل الخلايا.

من خلال حماية هذه البروتينات من التحلل، يتيح حمض الليوسين للميتوكوندريا العمل بمستوى أعلى من الكفاءة، مما يساعد الخلايا على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، خاصة في الظروف التي تتطلب نشاطا وظيفيا أكبر.

دور بروتين SEL1L

حدد الباحثون بروتينا رئيسيا يدعى SEL1L يسهم في تنظيم هذه العملية، وفي الظروف الطبيعية، يعمل SEL1L كجزء من نظام مراقبة جودة الخلية، حيث يحدد البروتينات التالفة أو المطوية بشكل خاطئ ويُعلّمها للتدمير، ما يساعد في الحفاظ على سلامة البروتينات الأساسية للميتوكوندريا وضمان استمرار إنتاج الطاقة بكفاءة.

الليوسين يثبط نشاط SEL1L، ونتيجة لذلك، يقلّ تكسير بروتينات الميتوكوندريا، مما يُحسن كفاءة الميتوكوندريا ويُعزز إنتاج الطاقة الخلوية.

