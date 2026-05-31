"شبورة ورياح وأمطار".. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كتب : أحمد العش

08:00 ص 31/05/2026

طقس حار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تباين ملحوظ بين ساعات الصباح والنهار والليل.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يكون معتدلًا في الصباح الباكر، حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء معتدلة ليلًا على مختلف المناطق.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، تمتد من 4 حتى 8 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت "الهيئة" أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الفترة.

وأضافت "هيئة الأرصاد" أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة.

وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات متقطعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق.

وأشارت التوقعات إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

الأرصاد: ضرورة توخي الحذر

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية والتحديثات بشكل مستمر، مؤكدةً استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال اليوم، مع اختلاف ملحوظ بين فترات النهار والليل.

