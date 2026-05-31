تستأنف جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، غدا الإثنين، أعمال إمتحانات النظري بالفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات البالغ عددها 15 كلية ومعهد، وسط أجواء هادئة داخل اللجان.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في النصف الثاني من شهر مايو الجاري في مواعيد مختلفة وفق الجداول المعلنة للطلاب بالفرق الطلابية، وتستمر أعمال الامتحانات حتى نهاية شهر يونيو المُقبل.

ووجه الدكتور أشرف حنيجل عمداء الكليات والوكلاء بتوفير الإمكانيات لراحة الطلاب داخل اللجان، والأجواء المناسبة للامتحانات، ووجه بضرورة الالتزام من الجميع بالقواعد المنظمة للامتحانات حتى تخرج على الوجه الأكمل.

وشدد رئيس الجامعة على المتابعة الطبية أثناء الامتحانات وتواجد الأطباء والممرضات وجميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة للتدخل في الحالات الطارئة.

وأكد رئيس الجامعة على إدارة الكلية بضرورة العمل بشكل متواصل بعد الامتحانات سواء عمليات التصحيح أو رصد الدرجات أولا بأول، تمهيدا لخروج النتائج في التوقيتات المحددة لذلك، حرصا على مصلحة الطلاب.

وكانت جامعة السويس بدأت في أبريل الماضي تفعيل الدراسة عن بعد "الأونلاين" واستفاد من تطبيقه 20 ألف طالب معظمهم من محافظات أخرى مغتربين ويدرسون بالجامعة، نظرا لأن جامعة السويس تضم كليات متميزة مثل هندسة البترول والتعدين، كلية الثروة السمكية، كلية التكنولوجيا والتعليم، كلية الإعلام، السياسة والاقتصاد، ونسبة كبيرة من طلاب تلك الكليات مغتربين كون تلك الكليات والتخصصات التي توفرها غير متوفرة في الجامعات بالمحافظات الأخرى.