إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

05:01 ص 31/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 30-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7734 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6765 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5805 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
ماذا نعرف عن زراعة نخاع العظم أو زراعة الخلايا الجذعية؟.. أستاذ أورام يوضح
جامعات ومعاهد

ماذا نعرف عن زراعة نخاع العظم أو زراعة الخلايا الجذعية؟.. أستاذ أورام يوضح
بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور
زووم

بعد "محتاج اللي يساعدني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للملحن نادر نور

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان