

أُصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وضيق في التنفس، مساء الجمعة، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل دير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وأثار الحادث حالة من القلق بشأن مخاطر تسرب الغاز داخل الأماكن المغلقة، خاصة أن التعرض له قد يكون خطيرًا على الجميع، مع زيادة المخاطر لدى الرضع وكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي وفقر الدم.

وشددت الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل والأماكن المغلقة لتجنب مثل هذه الحوادث.

كيف تتفادى حوادث تسرب الغاز؟

وأشارت عبد المنعم في تصريحات لمصراوي إلى أهمية إغلاق محبس أسطوانة البوتجاز فور الانتهاء من الاستخدام، وعدم تركها تعمل دون رقابة، والتأكد من سلامة المواقد وعدم استخدامها حال وجود أعطال أو تلف.

كما أكدت ضرورة توفير التهوية الجيدة في أماكن استخدام البوتجاز، ووجود فتحات تهوية دائمة بالمطابخ والحمامات، مع ترك النوافذ مفتوحة جزئيًا لتجديد الهواء.

وأضافت أن الصيانة الدورية للأجهزة أمر لا غنى عنه، إلى جانب تركيب أجهزة كشف تسرب الغاز لتنبيه السكان في حال وجود خطر.

كيف نجو من تسرب الغاز؟

وتابعت أن النجاة من حوادث تسرب الغاز تستلزم في الأساس تنقية الهواء سواء بارتداء كمامة، أو وضع قماش خفيف مبلل على الأنف، وعدم البقاء في هذا الوضع أكثر من 3 دقائق.

واختتمت بالإشارة إلى أنه عند التعرض لخطر تسرب الغاز يكون التصرف الأمثل مغادرة المكان فورا، وإبلاغ الحماية المدنية للتصرف باحترافية.

