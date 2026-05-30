إعلان

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟

كتب : أحمد الضبع

07:27 م 30/05/2026

دير المحرق بأسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أُصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وضيق في التنفس، مساء الجمعة، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل دير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وأثار الحادث حالة من القلق بشأن مخاطر تسرب الغاز داخل الأماكن المغلقة، خاصة أن التعرض له قد يكون خطيرًا على الجميع، مع زيادة المخاطر لدى الرضع وكبار السن ومرضى القلب والجهاز التنفسي وفقر الدم.

وشددت الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل والأماكن المغلقة لتجنب مثل هذه الحوادث.

كيف تتفادى حوادث تسرب الغاز؟

وأشارت عبد المنعم في تصريحات لمصراوي إلى أهمية إغلاق محبس أسطوانة البوتجاز فور الانتهاء من الاستخدام، وعدم تركها تعمل دون رقابة، والتأكد من سلامة المواقد وعدم استخدامها حال وجود أعطال أو تلف.

كما أكدت ضرورة توفير التهوية الجيدة في أماكن استخدام البوتجاز، ووجود فتحات تهوية دائمة بالمطابخ والحمامات، مع ترك النوافذ مفتوحة جزئيًا لتجديد الهواء.

وأضافت أن الصيانة الدورية للأجهزة أمر لا غنى عنه، إلى جانب تركيب أجهزة كشف تسرب الغاز لتنبيه السكان في حال وجود خطر.

كيف نجو من تسرب الغاز؟

وتابعت أن النجاة من حوادث تسرب الغاز تستلزم في الأساس تنقية الهواء سواء بارتداء كمامة، أو وضع قماش خفيف مبلل على الأنف، وعدم البقاء في هذا الوضع أكثر من 3 دقائق.

واختتمت بالإشارة إلى أنه عند التعرض لخطر تسرب الغاز يكون التصرف الأمثل مغادرة المكان فورا، وإبلاغ الحماية المدنية للتصرف باحترافية.

اقرأ أيضا:

دير المحرق بأسيوط يصدر بياناً بشأن إصابة 5 زائرين فى حادث تسريب غاز

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

دير المحرق تسرب الغاز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

القمر الأزرق الصغير يزين السماء في هذا الموعد.. ما سر الظاهرة؟
علاقات

القمر الأزرق الصغير يزين السماء في هذا الموعد.. ما سر الظاهرة؟
عباس شراقي: تقييمي للجنة التفاوض مع إثيوبيا في ملف سد النهضة 5 من 10 لهذا
أخبار مصر

عباس شراقي: تقييمي للجنة التفاوض مع إثيوبيا في ملف سد النهضة 5 من 10 لهذا
حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
زووم

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
أجنبي

ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
وفاة والد مطرب المهرجانات حمو بيكا والجمهور يعلق
زووم

وفاة والد مطرب المهرجانات حمو بيكا والجمهور يعلق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 1 -1 أرسنال.. ديمبلي يسجل التعادل